Мама сварила варенье и разлила его в 2 банки, по 3л в каждую,Поставь вопрос и реши задачу
Математика
Мама сварила варенье и разлила его в 2 банки, по 3л в каждую,Поставь вопрос и реши задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколтко мама налила литров в банку ? 2•3=6л Ответ : 6 литров в 2 банках
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком предложении причастный оборот стоит после определяемого слова? 1)Лунное ??атмение одно из небесных явлений наблюдаемых невооруженным глаз...
Экономика
В ходе распродажи фирма снизила цену товара на 10%.При этом её выручка выросла на 40%. Определите значение коэффициента дуговой эластичности спроса...
Обществознание
«Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как ??ы должны стать достойными счастья» Помогите пожалуйста опр...
Математика