Мама сварила варенье и разлила его в 2 банки, по 3л в каждую,Поставь вопрос и реши задачу

Математика

Мама сварила варенье и разлила его в 2 банки, по 3л в каждую,Поставь вопрос и реши задачу

Автор: Гость