Мамла шести одинаковых ящиков с гвоздями 192 кг.масса пустого ящика-2 кг. чему равна масса гвоздей в одном ящике.
Математика
Мамла шести одинаковых ящиков с гвоздями 192 кг.масса пустого ящика-2 кг. чему равна масса гвоздей в одном ящике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 6*2=12 кг масса 6 пустых ящиков 192-12=180 кг - масса гвоздей в 6 ящиков без веса ящиков. 180\6=30 кг - масса гвоздей в одном ящике. Ответ - Масса гвоздей в одном ящике равна 30 кг.
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