Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег.У него осталось 50 тенге. Сколько ден??г было у Марата.

Математика

Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег.У него осталось 50 тенге. Сколько ден??г было у Марата.

Автор: Гость