Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег.У него осталось 50 тенге. Сколько ден??г было у Марата.
Математика
Марат купил книгу на 5/7 имеющихся у него денег.У него осталось 50 тенге. Сколько ден??г было у Марата.
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