Мартышка удав слоненок и попугай расчистили для зарядки площадку прямоугольной формы длина площадки 18 метров а ширина составляет одну третью часть длины Найди площадь и периметр площадки

Математика

Мартышка удав слоненок и попугай расчистили для зарядки площадку прямоугольной формы длина площадки 18 метров а ширина составляет одну третью часть длины Найди площадь и периметр площадки

Автор: Гость