Мартышка,удав,слоненок и попугай сьели 70 бананов,причем каждый из них сьел хотябы 1 банан.Мартышка сьела больше чем кто либо из них ,попугай и слоненок сьели вместе 45 бананов.Сколько бананов сьел удав
Математика
Мартышка,удав,слоненок и попугай сьели 70 бананов,причем каждый из них сьел хотябы 1 банан.Мартышка сьела больше чем кто либо из них ,попугай и слоненок сьели вместе 45 бананов.Сколько бананов сьел удав
Ответ(ы):
Гость:
Подумай...это легко...ну же
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