Мартышка,удав,слоненок и попугай сьели 70 бананов,причем каждый из них сьел хотябы 1 банан.Мартышка сьела больше чем кто либо из них ,попугай и слоненок сьели вместе 45 бананов.Сколько бананов сьел удав

Математика

Мартышка,удав,слоненок и попугай сьели 70 бананов,причем каждый из них сьел хотябы 1 банан.Мартышка сьела больше чем кто либо из них ,попугай и слоненок сьели вместе 45 бананов.Сколько бананов сьел удав

Автор: Гость