Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожков с повидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с повидлом

Математика
Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожков с повидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с повидлом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24+28=52 24/52-часть пирожков с капустой 28/52=часть пирожков с повидлом 
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