Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожков с повидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с повидлом

Математика

Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожков с повидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с повидлом

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