Выпиши слова со знакомыми орфограммами.Рядом напиши проверочные слова.(для 2 клас??а) Зеленеют все опушки, Зеленеет пруд. А зелёные лягушки Песенку поют. Ёлка-сноп зелёных свечек. Мох-зелёный пол. И зелёненький кузнечик ...

Русский язык

Выпиши слова со знакомыми орфограммами.Рядом напиши проверочные слова.(для 2 клас??а) Зеленеют все опушки, Зеленеет пруд. А зелёные лягушки Песенку поют. Ёлка-сноп зелёных свечек. Мох-зелёный пол. И зелёненький кузнечик Песенку завёл...

Автор: Гость