Выпиши слова со знакомыми орфограммами.Рядом напиши проверочные слова.(для 2 клас??а) Зеленеют все опушки, Зеленеет пруд. А зелёные лягушки Песенку поют. Ёлка-сноп зелёных свечек. Мох-зелёный пол. И зелёненький кузнечик ...

Русский язык
Выпиши слова со знакомыми орфограммами.Рядом напиши проверочные слова.(для 2 клас??а) Зеленеют все опушки, Зеленеет пруд. А зелёные лягушки Песенку поют. Ёлка-сноп зелёных свечек. Мох-зелёный пол. И зелёненький кузнечик Песенку завёл...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зеленеют - зелень, зелёный Пруд - прудик, пруды лягушки - лягушечки поют - пой зелёненький - зеленеть
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