Просклоняй имена существительные петух, курага, щегол
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Просклоняй имена существительные петух, курага, щегол
Ответ(ы):
Гость:
И.п. кто? что? - петух, курага, щегол. Р.п. кого? чего? - петуха, кураги, щегла. Д.п. кому? чему? - петуху, кураге, щеглу. В.п. кого? что? - петуха, курагу, щегла. Т.п. кем? чем? - петухом, курагой, щеглом. П.п. о ком? о чём? - о петухе, о кураге, о щегле.
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