Просклоняй имена существительные петух, курага, щегол

Русский язык
Просклоняй имена существительные петух, курага, щегол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. кто? что? - петух, курага, щегол. Р.п. кого? чего? - петуха, кураги, щегла. Д.п. кому? чему? - петуху, кураге, щеглу. В.п. кого? что? - петуха, курагу, щегла. Т.п. кем? чем? - петухом, курагой, щеглом. П.п. о ком? о чём? - о петухе, о кураге, о щегле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу: Купили 200г колбасы и заплатили за покупку 42р70к. Вычислите цену кило??рамма колбасы.
Ответить
Алгебра
Помогите решить даю 40 баллов!
Ответить
Математика
Умоляю помогите!!! 8х-5х-3=6 и 2+6а+4а=92 умоляю!!!
Ответить
Русский язык
Как правильно писать - избежать или исбежать?
Ответить
Геометрия
Из круга которого радиус 10см вырезан сектор с дугой 60°. найдите площадь оставшейс?? части круга
Ответить