Как правильно писать - избежать или исбежать?

Русский язык
Как правильно писать - избежать или исбежать?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
.Правильно: избежать, потому что корень начинается со звонкой З, поэтому и в приставке нужно писать звонкую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Из круга которого радиус 10см вырезан сектор с дугой 60°. найдите площадь оставшейс?? части круга
Ответить
Английский язык
Помогите прошу ! Answer the questions 1)Do you like the circus? 2)Do you watch circus shows on TV or do you go to the circus? 3)What do you...
Ответить
Геометрия
Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам
Ответить
Математика
№1109 (6 класс ) выполни действия : а) 26 - (5-) ; б) -4 + (-18) ; в) 14 - (-18) ; г) 4,7 - 8,1 ; д) -3,3 + 9,6 ; е) 7 - (-4,9) ; ...
Ответить
Биология
Розповідь про перелітного птаха: Назва птаха, зовнішній вигляд, чим живиться,де і ??к будує гніздо?
Ответить