Как правильно писать - избежать или исбежать?
Русский язык
Как правильно писать - избежать или исбежать?
Ответ(ы):
Гость:
.Правильно: избежать, потому что корень начинается со звонкой З, поэтому и в приставке нужно писать звонкую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Помогите прошу ! Answer the questions 1)Do you like the circus? 2)Do you watch circus shows on TV or do you go to the circus? 3)What do you...
Геометрия
Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам
Математика
№1109 (6 класс ) выполни действия : а) 26 - (5-) ; б) -4 + (-18) ; в) 14 - (-18) ; г) 4,7 - 8,1 ; д) -3,3 + 9,6 ; е) 7 - (-4,9) ; ...