Розповідь про перелітного птаха: Назва птаха, зовнішній вигляд, чим живиться,де і ??к будує гніздо?
Биология
Розповідь про перелітного птаха: Назва птаха, зовнішній вигляд, чим живиться,де і ??к будує гніздо?
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