Составь и запиши предложения с местоимение 2 лица единственного числа и творительного падежа
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Составь и запиши предложения с местоимение 2 лица единственного числа и творительного падежа
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К примеру:Ваня любит гулять с тобой! Девочке Тане нравится с вами дружить.
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