Какое растение не опыляют пчелы: 1.одуванчик 2.росянка 3.ромашка 4.опыляют все п??речисленные растения

Окружающий мир
Какое растение не опыляют пчелы: 1.одуванчик 2.росянка 3.ромашка 4.опыляют все п??речисленные растения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: пчелы не опыляют РОСЯНКУ
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