Вещество, которое может входить в состав твердого мыла: А.С₁₇Н₃₅СООNa Б.С₁₇Н???₅СООК В. С₁₅Н₃₁СООК Г.все перечисленные вещества

Химия

Вещество, которое может входить в состав твердого мыла: А.С₁₇Н₃₅СООNa Б.С₁₇Н???₅СООК В. С₁₅Н₃₁СООК Г.все перечисленные вещества

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