Помогите пожалуйста .(год ,друг ,свет ,гвоздь ,бабочка ,стада )склонит эти слова .заранее спасибо

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Помогите пожалуйста .(год ,друг ,свет ,гвоздь ,бабочка ,стада )склонит эти слова .заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. кто?что?год,друг,свет,гвоздь,бабочка,стада(множ.число) Р.п.кого?чего? года,друга,света,гвоздя,бабочки,стад. Д.п. кому?чему?году,другу,свету,гвоздю,бабочке,стадам. В.п.кого?что?год,друга,свет,гвоздь,бабочку,стада. Т.п. кем? чем? годом,другом,светом,гвоздем,бабочкой,стадами. П.п.о ком? о чём? о годе,о друге,о свете,о гвозде,о бабочке,о стадах.
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