Опредилите сопротивления медной проволки 1,7*10^-8Ом * м длиной 200м и площадью поперечного сечения 2 мм^2

Физика
Опредилите сопротивления медной проволки 1,7*10^-8Ом * м длиной 200м и площадью поперечного сечения 2 мм^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
R= pl/S= 1,7*10^-8 Ом*м * 200 м / 2*10^-6 м^2 = 1,7 Ом
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