На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см × 1 см изображен четырехугольник . На??дите его площадь в квадратных сантиметрах .
Математика
На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см × 1 см изображен четырехугольник . На??дите его площадь в квадратных сантиметрах .
Ответ(ы):
Гость:
В общем, площадь этого четырехугольника мы найдем через формулу S=ab = 40 вычерти большой прямоугольник со сторонами 8 и 5 Найди площади маленьких прямоугольных треугольников это будет равно S=12*3, но так как их два, то площадь их равна 3 потом площадь больших пр.треуг. она будет равна s= 12*6*4, но т.к. их 2 то получится 24 вычти потом: 40-24-3=13
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