В хозяйстве фермера было 420 куриц гусей в 2 раза меньше чем куриц а уток на 210 больше чем гусей сколько уток было в хозяйстве у фермера

Математика

В хозяйстве фермера было 420 куриц гусей в 2 раза меньше чем куриц а уток на 210 больше чем гусей сколько уток было в хозяйстве у фермера

Автор: Гость