В хозяйстве фермера было 420 куриц гусей в 2 раза меньше чем куриц а уток на 210 больше чем гусей сколько уток было в хозяйстве у фермера
Математика
В хозяйстве фермера было 420 куриц гусей в 2 раза меньше чем куриц а уток на 210 больше чем гусей сколько уток было в хозяйстве у фермера
Ответ(ы):
Гость:
420/2=210 гусей 210+210=420 уток
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