ДАМ 15 БАЛЛОВ . Лодка плывет против течения реки. Определите скорость лодки относительно берега, если скорость течения 0,5 м/c, а скорость лодки относительно воды 3 м/с.

Физика

ДАМ 15 БАЛЛОВ . Лодка плывет против течения реки. Определите скорость лодки относительно берега, если скорость течения 0,5 м/c, а скорость лодки относительно воды 3 м/с.

Автор: Гость