ДАМ 15 БАЛЛОВ . Лодка плывет против течения реки. Определите скорость лодки относительно берега, если скорость течения 0,5 м/c, а скорость лодки относительно воды 3 м/с.
Физика
ДАМ 15 БАЛЛОВ . Лодка плывет против течения реки. Определите скорость лодки относительно берега, если скорость течения 0,5 м/c, а скорость лодки относительно воды 3 м/с.
Ответ(ы):
Гость:
V= V2 - V1 = 3м/с - 0,5м/с = 2,5м/с
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