Решите -4,28-1,53-(-7,85)+(-9,06)
Математика
Решите -4,28-1,53-(-7,85)+(-9,06)
Ответ(ы):
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-4,28-1,53-(-7,85)+(-9,06); -4,28-1,53+7,85-9,06=-7,02
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