Из круга которого радиус 10см вырезан сектор с дугой 60°. найдите площадь оставшейс?? части круга

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S(круга) = ПИ*R в квадрате S=3.14*10 в квадрате =314 Весь круг 360 градусов, значит сектор с дугой 60 градусов - одна шестая часть. 314/6=52,3(3) см.кв- площадь вырезанного сектора. S ост. части круга 314-52,3=261,7см.кв