№1109 (6 класс ) выполни действия : а) 26 - (5-) ; б) -4 + (-18) ; в) 14 - (-18) ; г) 4,7 - 8,1 ; д) -3,3 + 9,6 ; е) 7 - (-4,9) ; ж) - 5 - (2,9) ; з) -5/12 - (-7/12) ; и) -3.1/2 - (-1.3/4) ; к) 2.2/3 - 3.5/9

Математика

№1109 (6 класс ) выполни действия : а) 26 - (5-) ; б) -4 + (-18) ; в) 14 - (-18) ; г) 4,7 - 8,1 ; д) -3,3 + 9,6 ; е) 7 - (-4,9) ; ж) - 5 - (2,9) ; з) -5/12 - (-7/12) ; и) -3.1/2 - (-1.3/4) ; к) 2.2/3 - 3.5/9

Автор: Гость