Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам

Геометрия
Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам
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Гость:
Учебник в помощь!!! -------------------                                                              -----------------------------                              _____________________________
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