Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам
Геометрия
Как формулируеться второй признак равенства треугольников применительно к прямоугольным треугольникам
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