Помогите прошу ! Answer the questions 1)Do you like the circus? 2)Do you watch circus shows on TV or do you go to the circus? 3)What do you like to watch most of all?Why? 4) What trainedanimals can you often see in the ci...
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Помогите прошу ! Answer the questions 1)Do you like the circus? 2)Do you watch circus shows on TV or do you go to the circus? 3)What do you like to watch most of all?Why? 4) What trainedanimals can you often see in the circus? 5) Some people think that animals are born to be free and their place is not in the circus. What do you feel about it? 6) Why do a lot of people like the circus?
Ответ(ы):
Гость:
2)Вы смотрите цирковые представления по телевизору или вы ходите в цирк? 3)Что вы хотели бы смотреть больше всего и почему? 4)Что дрессированных животных часто можно увидеть в цирке? 5)Некоторые люди думают, что животные рождаются свободными и их место не в цирке. Что вы об этом думаете? 6)Почему много людей, как в цирке?
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