Маша решила оклеить куб с ребром 4 см красной бумагой. Хватит ли ей листа красной б??маги прямоугольной формы, длина которого 2 дм 8 см, а ширина 50 мм?

Математика

Маша решила оклеить куб с ребром 4 см красной бумагой. Хватит ли ей листа красной б??маги прямоугольной формы, длина которого 2 дм 8 см, а ширина 50 мм?

Автор: Гость