Маша решила оклеить куб с ребром 4 см красной бумагой. Хватит ли ей листа красной б??маги прямоугольной формы, длина которого 2 дм 8 см, а ширина 50 мм?
Математика
Маша решила оклеить куб с ребром 4 см красной бумагой. Хватит ли ей листа красной б??маги прямоугольной формы, длина которого 2 дм 8 см, а ширина 50 мм?
Ответ(ы):
Гость:
Площадь поверхности куба 4*4*6=96 см2. площадь листа 28*5=140 см2.
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