Маше нужно купить к чаю 2 пачки печенья,одну коробку конфет,8 пирожожных. У нее есть 500 рублей. Определить какими двумя способами она может это сделать,если в магазине следущие цены: Пачка печенья: 40;60;80. Кор.конфет: 120...

Математика
Маше нужно купить к чаю 2 пачки печенья,одну коробку конфет,8 пирожожных. У нее есть 500 рублей. Определить какими двумя способами она может это сделать,если в магазине следущие цены: Пачка печенья: 40;60;80. Кор.конфет: 120;150;220. Пирожное:30;,40;50 Запиши два способа покупки продуктов! Срочноо пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(40×2+120+30×8)=680(руб.)первый способ
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