Представь дробь в виде смешанного числа: 24/9, 84/20, 58/19, 641/87.

Математика
Представь дробь в виде смешанного числа: 24/9, 84/20, 58/19, 641/87.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24/9=2(целых) 6/9=2(целых) 2/3 84/20=4(целых) 4/20=4(целых) 1/5 58/19=3(целых) 1/19  641/87=7(целых)32/87
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