Представь дробь в виде смешанного числа: 24/9, 84/20, 58/19, 641/87.
Математика
Представь дробь в виде смешанного числа: 24/9, 84/20, 58/19, 641/87.
Ответ(ы):
Гость:
24/9=2(целых) 6/9=2(целых) 2/3 84/20=4(целых) 4/20=4(целых) 1/5 58/19=3(целых) 1/19 641/87=7(целых)32/87
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
На соревнованиях по баскетболу Олег принес своей команде 13 очков,Владик на 5 очков меньше Олега,а Дима на 10 очков больше Владика.Сколько всего оч...
Английский язык