На соревнованиях по баскетболу Олег принес своей команде 13 очков,Владик на 5 очков меньше Олега,а Дима на 10 очков больше Владика.Сколько всего очков принесли свой команде Олег,Владик и Дима?Запиши решение задачи по действиям
Математика
На соревнованиях по баскетболу Олег принес своей команде 13 очков,Владик на 5 очков меньше Олега,а Дима на 10 очков больше Владика.Сколько всего очков принесли свой команде Олег,Владик и Дима?Запиши решение задачи по действиям
Ответ(ы):
Гость:
Олег: 13 очков Влад: 13-5=12 очков Дима: (13-5)+10=22 очка Вместе: 13+12+22=47 Ответ: 47 очков
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