На соревнованиях по баскетболу Олег принес своей команде 13 очков,Владик на 5 очков меньше Олега,а Дима на 10 очков больше Владика.Сколько всего очков принесли свой команде Олег,Владик и Дима?Запиши решение задачи по действиям

Математика

На соревнованиях по баскетболу Олег принес своей команде 13 очков,Владик на 5 очков меньше Олега,а Дима на 10 очков больше Владика.Сколько всего очков принесли свой команде Олег,Владик и Дима?Запиши решение задачи по действиям

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