Зачеркни в каждой группе лишнее слова 1. хлеб, рукав, флаг, огород, куст, глаз 2. Чай??ик, площадка, щука, жизнь, чудо 3. Роскошь, речь, сирень, ложь, вещь

Гость: Гость:

1. Хлеб, рукав, флаг, огород, куст, глаз. 1) Куст (звонкие и глухие согласные) 2. Чайник, площадка, щука, жизнь, чудо. 2) Жизнь (ча; ща; щу; чу) 3. Роскошь, речь, сирень, ложь, вещь. 3) Сирень (мягкий знак на конце слова) Дай пожалуйста лучший ответ)))