Зачеркни в каждой группе лишнее слова 1. хлеб, рукав, флаг, огород, куст, глаз 2. Чай??ик, площадка, щука, жизнь, чудо 3. Роскошь, речь, сирень, ложь, вещь

Русский язык
Зачеркни в каждой группе лишнее слова 1. хлеб, рукав, флаг, огород, куст, глаз 2. Чай??ик, площадка, щука, жизнь, чудо 3. Роскошь, речь, сирень, ложь, вещь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Хлеб, рукав, флаг, огород, куст, глаз. 1) Куст  (звонкие и глухие согласные) 2. Чайник, площадка, щука, жизнь, чудо. 2) Жизнь (ча; ща; щу; чу) 3. Роскошь, речь, сирень, ложь, вещь. 3) Сирень  (мягкий знак на конце слова) Дай пожалуйста лучший ответ)))
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