РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! ПО ХИМИИ!!! КАКОЙ ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ 24 ГРАММА МАГНИЯ ЕСЛИ ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ 21%??? ПОЖАЛУЙСТА!!!
Химия
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! ПО ХИМИИ!!! КАКОЙ ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ 24 ГРАММА МАГНИЯ ЕСЛИ ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ 21%??? ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
2Mg+O2=2MgO находим объем кислорода (молярная масса магния 24г/моль,молярный объем любого газа 22.4 л/моль делим полученный объем на 0.21 и получаем объем воздуха.
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