РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! ПО ХИМИИ!!! КАКОЙ ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ 24 ГРАММА МАГНИЯ ЕСЛИ ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ 21%??? ПОЖАЛУЙСТА!!!

Химия

РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! ПО ХИМИИ!!! КАКОЙ ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ 24 ГРАММА МАГНИЯ ЕСЛИ ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ 21%??? ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость