Задание №1. Ген сахарного диабета рецессивен по отношению к гену нормального со??тояния. У здоровых супругов родился ребенок, больной диабетом. Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье? Какова вероятность ...
Биология
Задание №1. Ген сахарного диабета рецессивен по отношению к гену нормального со??тояния. У здоровых супругов родился ребенок, больной диабетом. Какова вероятность рождения здорового ребенка в данной семье? Какова вероятность того, что второй ребенок родится больным? Задание №2. У коров породы шортгорн красная масть доминирует над белой, а в гетерозиготном состоянии животные имеют пеструю окраску. Животновод создает стадо, скрещивая пестрых коров с красным быком. Какой процент телят будет иметь белую окраску?
Ответ(ы):
Гость:
1. А нормальное состояние а- сахарный диабет Аа(отец) х Аа(мать) = АА 2Аа аа, в 75% случаев родится здоровый ребенок, в остальных 25% больной. 2. А красная масть а белая масть Аа(пестрая корова) х АА(красный бык) = Аа(пестрый теленок) АА(красный теленок), белых телят от этого скрещивания не будет
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