Составьте связный текст с этими словосочетаниями: По расписанию,раздать тетради, раскрыть,стереть с доски,исправление ошибок, разборчиво,вспомнить и рассказать, рассмотреть таблицу, воспользоваться правилом. Помогите!
Русский язык
Составьте связный текст с этими словосочетаниями: По расписанию,раздать тетради, раскрыть,стереть с доски,исправление ошибок, разборчиво,вспомнить и рассказать, рассмотреть таблицу, воспользоваться правилом. Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
В школе прозвенел звонок на русский язык. Дежурные стирали с доски. Учитель раздал тетради, и сказал рассмотреть таблицу беглых согласных. Он попросил ученика вспомнить и рассказать правило. Затем учитель сказал домашнее задание: Написать семь слов используя правило. Дежурные собрали тетради и сдали учителю. Во многих тетрадях было написано разборчиво, а в других учитель исправлял ошибки.
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