В каких органах запасается влага в растении алоэ?

Биология
В каких органах запасается влага в растении алоэ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В листьях.Даже есть такой народный метод в борьбе с насморком,выжимая сок с листьев пшикают им в нос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления 8 оладий необходимо 100 г масла, 150 г сахара, 200 г...
Ответить
Окружающий мир
Как называется даный вид шалаша
Ответить
Қазақ тiлi
Перевидите пож только чтоб правильно было ату учительница злая
Ответить
Русский язык
Французские аквалангисты Кусто и Дюма нашли как-то недалеко от Марселя (...) древне??реческое судно.
Ответить
Математика
Раставьте знаки действий и скобки так чтобы были верные равества 728?72?8=100 728?72?8=737
Ответить