В каких органах запасается влага в растении алоэ?
Биология
В каких органах запасается влага в растении алоэ?
Ответ(ы):
Гость:
В листьях.Даже есть такой народный метод в борьбе с насморком,выжимая сок с листьев пшикают им в нос
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