Французские аквалангисты Кусто и Дюма нашли как-то недалеко от Марселя (...) древне??реческое судно.

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Французские аквалангисты Кусто и Дюма нашли как-то недалеко от Марселя (...) древне??реческое судно.

Автор: Гость