Французские аквалангисты Кусто и Дюма нашли как-то недалеко от Марселя (...) древне??реческое судно.
Русский язык
Французские аквалангисты Кусто и Дюма нашли как-то недалеко от Марселя (...) древне??реческое судно.
Ответ(ы):
Гость:
Французские аквалангисты Кусто и Дюма, нашли как-то недалеко от Марселя затонувшее древнегреческое судно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Чтобы сохранить здоровье в сутки человек должен употреблять в пищу 3 грамма белка на каждый 4 грамма своей массы. Сколько нужно белка в сутки для ч...