Решите задачи 5,6 ;задачи на фото вверху .
Математика
Решите задачи 5,6 ;задачи на фото вверху .
Ответ(ы):
Гость:
5. 85 : 5=17 (кмч)-скорость велосипедиста 85-17=68 (км)-на сколько километров обгонит автомобиль велосипедиста за 1 час Ответ: на 68 км. 6. (780-240) : 2=540:2=270 (очков)-набрал Костя на первом этапе 270:3=90 (очков)-набрал Костя на третьем этапе 780+90=870 (очков)-всего набрал Костя Ответ: всего Костя набрал 870 очков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите определить падеж:Торфяное болото, с крутого обрыва,в густом ельнике , по ??лубокому оврагу,прямым путём лесгым воздухом , По длинному мосту
Английский язык
2. Write sentences with the correct form of There is or There are: Musems v; old castle x; many parks v; shops v
Литература
Составьте устный рассказ о впечатлениях от прочитанного или увиденного вами в уд??вительном мире природы