Решите задачи 5,6 ;задачи на фото вверху .

Математика
Решите задачи 5,6 ;задачи на фото вверху .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5. 85 : 5=17 (кмч)-скорость велосипедиста 85-17=68 (км)-на сколько километров обгонит автомобиль велосипедиста за 1 час Ответ: на 68 км. 6.  (780-240) : 2=540:2=270 (очков)-набрал Костя на первом этапе 270:3=90 (очков)-набрал Костя на третьем этапе 780+90=870 (очков)-всего набрал Костя Ответ: всего Костя набрал 870 очков
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