Составьте устный рассказ о впечатлениях от прочитанного или увиденного вами в уд??вительном мире природы

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Январь плавно перетекает в стуженный месяц февраль, начало которого часто характеризуется метелями и вьюгами с сильными порывами леденящего ветра. Время от времени на небе устанавливается яркая безоблачная погода, солнце уже чаще и ярче светит, оторвавшись дальше от линии горизонта, но пригревать оно начнет только с середины февраля, когда падающие лучи солнца начнут незаметно пригревать щеки от ледяного мороза. Затихает вьюга. Сильный ветер, меняя направление, мелким снежным порошком так и норовит добраться до лица. Но пометет-пометет, и сквозь снежную пелену вдруг проглядывает ясный солнечный свет. Холодная погода сменяется первыми оттепелями. Солнце теперь дольше стоит над горизонтом, и хоть еще очень слабое, тем не менее в лесу появляются тальники, а на вербе пробиваются мягкими пушистыми точками почки - радостный признак скорой весны. Снег твердеет и покрывается обледенелой корочкой, тропинки теперь притоптаны, дороги имеют приглаженную колею.