Основные группы населения Древнерусского государства
История
Основные группы населения Древнерусского государства
Ответ(ы):
Гость:
Привет я готов помочь с твоим вопросом. Высшие сословия: Служители культов (Смотря какой отрезок времени если еше язычество то волхвы друиды если уже церковь то священники попы и т д) Бояре Князь Дружинники Низшее сословие: Рабы Крестьяне Челядь Ну и простой народ: Купцы Ремесленники Если что то не понятно пиши отвечу.Если помог отмечай как лучшее решение и благодари. Удачи!!!
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