Помогите определить падеж:Торфяное болото, с крутого обрыва,в густом ельнике , по ??лубокому оврагу,прямым путём лесгым воздухом , По длинному мосту

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Помогите определить падеж:Торфяное болото, с крутого обрыва,в густом ельнике , по ??лубокому оврагу,прямым путём лесгым воздухом , По длинному мосту

Автор: Гость