Помогите определить падеж:Торфяное болото, с крутого обрыва,в густом ельнике , по ??лубокому оврагу,прямым путём лесгым воздухом , По длинному мосту
Русский язык
Помогите определить падеж:Торфяное болото, с крутого обрыва,в густом ельнике , по ??лубокому оврагу,прямым путём лесгым воздухом , По длинному мосту
Ответ(ы):
Гость:
И. п., Р. п., П. п., Д. п., Т. п., Т. п., Д. п.
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