Раставьте знаки действий и скобки так чтобы были верные равества 728?72?8=100 728?72?8=737
Математика
Раставьте знаки действий и скобки так чтобы были верные равества 728?72?8=100 728?72?8=737
Ответ(ы):
Гость:
(728+72)/8=100 728+72/8=737
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