Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления 8 оладий необходимо 100 г масла, 150 г сахара, 200 г овсяных хлопьев. Какое максимальное количество оладий может приготовить Аня по ...

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Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления 8 оладий необходимо 100 г масла, 150 г сахара, 200 г овсяных хлопьев. Какое максимальное количество оладий может приготовить Аня по бабушкиному рецепту если у неё 700 г масла, 750 г сахара и 800 г овсяных хлопьев.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)700:100=7 (раз) больше  масла 2) 750:150=5(раз) больше сахара 3) 800:200= 4(раза) больше хлопьев Если соблюдать рецепт, то максимальное увеличение ингредиентов возможно в 4 раза. 4) 4*8=32 (оладьи) Ответ: 32 оладьи может приготовить Аня по бабушкину рецепту.
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