Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления 8 оладий необходимо 100 г масла, 150 г сахара, 200 г овсяных хлопьев. Какое максимальное количество оладий может приготовить Аня по ...

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Аня решила приготовить оладьи по бабушкиному рецепту. В рецепте сказано, что для приготовления 8 оладий необходимо 100 г масла, 150 г сахара, 200 г овсяных хлопьев. Какое максимальное количество оладий может приготовить Аня по бабушкиному рецепту если у неё 700 г масла, 750 г сахара и 800 г овсяных хлопьев.

Автор: Гость