Перевидите пож только чтоб правильно было ату учительница злая

Қазақ тiлi
Перевидите пож только чтоб правильно было ату учительница злая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Природа моей родной земли. Какая красивая моя родная земля! Какая прекрасная! Вокруг высокие горы, зеленые равнины, красивые тюльпаны, бурлящие родники.  Красота природы восхищает. Родина!  Родны и дороги для меня каждый твой камень, каждые живое существо, каждый цветок. Дороги для меня лучи солнца, которые оно льет с небес, дорого мне твое синее небо. Тоскую, если уезжаю и спешу вернуться к тебе.

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