Перевидите пож только чтоб правильно было ату учительница злая

Гость: Гость:

Природа моей родной земли. Какая красивая моя родная земля! Какая прекрасная! Вокруг высокие горы, зеленые равнины, красивые тюльпаны, бурлящие родники. Красота природы восхищает. Родина! Родны и дороги для меня каждый твой камень, каждые живое существо, каждый цветок. Дороги для меня лучи солнца, которые оно льет с небес, дорого мне твое синее небо. Тоскую, если уезжаю и спешу вернуться к тебе.