Между какими соседними числами натурального рада находиться дробь 1)5,32. 2) 24,01

Математика
Между какими соседними числами натурального рада находиться дробь 1)5,32. 2) 24,01
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Между  числами 5 и 6 натурального ряда находиться дробь 1)5,32. между  числами 24 и 25 натурального ряда находиться дробь 2) 24,01
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