Два поезда расстояние между которыми 650 км вышли одновременно навстречу друг другу . Через какое время между ними будет 50 км если их скорости 45 км/ч и 55 км/ч

Математика

Два поезда расстояние между которыми 650 км вышли одновременно навстречу друг другу . Через какое время между ними будет 50 км если их скорости 45 км/ч и 55 км/ч

Автор: Гость