Два поезда расстояние между которыми 650 км вышли одновременно навстречу друг другу . Через какое время между ними будет 50 км если их скорости 45 км/ч и 55 км/ч

Математика
Два поезда расстояние между которыми 650 км вышли одновременно навстречу друг другу . Через какое время между ними будет 50 км если их скорости 45 км/ч и 55 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45+55=100 100 делим на 50 =2 часа
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