Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!

Математика
Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
530+5,3 : 1000+5,6461=6,1814
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