Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!
Математика
Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!
Ответ(ы):
Гость:
530+5,3 : 1000+5,6461=6,1814
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте связный текст с этими словосочетаниями: По расписанию,раздать тетради, раскрыть,стереть с доски,исправление ошибок, разборчиво,вспомнит...
Математика
Математика