Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!

Математика

Прибавьте к числу 530 одну сотую его часть,полученную сумму уменьшите в 1000 раз и к н??йденному результату прибавьте 5,6461 !!!

Автор: Гость