ВЫРАЗИТЕ: в минутах: 12 ч, 150 ч , 400 ч; в секундах: 9 мин , 45 мин, 128 мин.
Математика
ВЫРАЗИТЕ: в минутах: 12 ч, 150 ч , 400 ч; в секундах: 9 мин , 45 мин, 128 мин.
Ответ(ы):
Гость:
1) 12ч=720 мин 150ч=9000 мин 400ч=24000 мин 2)9 мин=540 сек 45мин = 2700 сек 128 мин=7680 сек
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