В треугольнике авс ав равен вс угол абс равен 104 градуса найдите угол вса
Геометрия
В треугольнике авс ав равен вс угол абс равен 104 градуса найдите угол вса
Ответ(ы):
Гость:
180-104=76гр- из свойств углов тр-ка 76:2=38гр- уголВСА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! ПО ХИМИИ!!! КАКОЙ ОБЪЁМ ВОЗДУХА ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ 24 ГРАММА МАГНИЯ ЕСЛИ ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ 21%??? ...
Биология
Задание №1. Ген сахарного диабета рецессивен по отношению к гену нормального со??тояния. У здоровых супругов родился ребенок, больной диабетом. ...
Математика
Надо решить уравнения: (3/4-х)+7/8=9/8 5/6-(2/3-х)=5/12 и решить задачу: Да остановки автоб??с ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил...