Выпиши результаты в порядке увеличения-405,504,225,247,600,500,828,810

Математика
Выпиши результаты в порядке увеличения-405,504,225,247,600,500,828,810
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Ответ(ы):
Гость:
225,247,405,500,504,810,828
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