Срочно перевод!!!!!!!пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

1) ты хотел продать свой дом - агент по продаже недвижимости 2) ваш ванный кран течёт - водопроводчик 3) все лампочки в доме вышли из строя - электрик 4) твои родные были старые и больные и им требуется медицинская и социальная забота - медсестра 5) твоя деревянная парта была сломана - плотник 6) у тебя есть проблемы с сердцем - врач / доктор 7) я хочу план нашего загородного дома , которые я собираюсь построить - архитектор 8) тебя нужна консультация о юридических проблемах - юрист 9) ты хочешь некоторые медикаменты пополнить - фармацевт 10) ты видел происшествие ( аварию на дороге - полицейский .