кокого числа бывает день матери. и что можно подарить кроме цветов и духов не доро??ое?

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кокого числа бывает день матери. и что можно подарить кроме цветов и духов не доро??ое?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подарить можно шкатулку, браслет, серьги, что нибуть ювелирное или открытку, кошелек вобщем тем чем она будет пользоваться
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