ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ НЕРАВЕНСТВА ! (ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ)

Гость: Гость:

Все эти неравенства решаются потенцированием. Для этого 2-й пример: 1 = ㏒3,3(3,3) 3-й пример: -2 = ㏒1/5(25) 4-й пример: 1/√2 = 2^-1/2; ㏒1/√2(х-1) = ㏒2(х-1)/(-1/2) = -2㏒2(х-1) -2 = ㏒2(1/4) Теперь решаем: 1) 3^(x-1) / 3^ (2x+4) < 3 3^(x-1 -2x -4) < 3 3^(-x -5) <3 -x -5 < 1 -x < 6 x > - 6 2) (2x -8) /6 < 3,3 2x - 8 < 19,8 2x < 27,8 x < 13, 9 Проверим ОДЗ: 2x - 8 >0 2x > 8 x > 4 Ответ: х∈(4;13,9) 4) - 2㏒2(х -1) + ㏒2(х-1) > ㏒2(1/4)] ( x -1) /( x-1)² > 1/4 1/(x-1) > 1/4 ⇒ x -1 < 4 ⇒ x < 5 Посмотрим ОДЗ: х-1 >0⇒ x > 1 Ответ: х∈(1; 5) 3) x-5 < 25 ⇒ x < 30 смотрим ОДЗ: х -5 >0⇒ x > 5 Ответ: х ∈(5;30)