Машина равномерно движется со скоростью 72 км/ч. Какую работу совершит она за 10с, если сила тяги её мотора 2 тыс.Н?

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Решаем по формуле A(Работа)=F(сила)*S(пройденный путь) .Мы не знаем пройденый путь, но благодаря тому, что мы знаем время искорость мы можем найти путь по формуле S(путь)=t(время)*v(скорость) , но у нас скорость в км/ч, а нам надо м/с и мы переводим с км/ч в м/с 72км/ч*0,2778=20м/с теперь по 2 формуле находим путь 20м/с*10сек=200м, теперь по первой формуле решаем 200м*2000Н=400000Дж или 400кДж.